Bairro da Gare. Suspeito de tráfico de droga detido pela polícia

Susy MARTINS A polícia deteve um homem, suspeito de tráfico de droga. A detenção ocorreu na noite de domingo, na avenida de Liberdade, na cidade do Luxemburgo.

Na verdade, foram três as detenções ocorridas nessa operação: a do traficante e de dois toxicodependentes apanhados em flagrante delito.

As autoridades relatam que um dos clientes do traficante foi detido na avenida da Liberdade, no bairro da Gare, com cocaína na sua posse. O outro foi detido pouco tempo depois à entrada de uma garagem. Este estava a preparar o produto recém-comprado para consumo.

Finalmente, o alegado traficante de droga foi intercetado na place des Martyrs, na capital. Quando os agentes tentaram detê-lo, tentou fugir. Mas a polícia conseguiu imobilizá-lo. Na busca corporal, as autoridades encontraram uma quantia elevada de dinheiro e um telemóvel.

O Ministério Público ordenou a detenção do presumível traficante, sendo que hoje foi presente a um juiz de instrução. Para já, o homem está na prisão de Schrassig.



