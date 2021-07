Luxemburgo. Se lhe pedirem um cigarro na rua, atenção que pode ser um assalto

Um homem foi ontem assaltado na zona da Gare do Luxemburgo por três indivíduos. Os três montaram um esquema de assalto que envolveu uma perseguição, um cigarro pedido como distração e fuga.

Um homem foi ontem assaltado na zona da Gare do Luxemburgo por três indivíduos. Os três montaram um esquema de assalto que envolveu uma perseguição, um cigarro pedido como distração e fuga.

Um residente no Luxemburgo notou ontem que um indivíduo o parecia seguir quando se dirigia para a Av. de la Gare, ao final da tarde. Continuou o seu caminho, e já na Rue du Fort Neipperg dois homens lhe pediram um cigarro.

O residente aceitou dar o tabaco quando, de repente, o indivíduo que o estava a seguir passou por eles e lhe roubou a carteira que estava na parte de fora do casaco. A vítima tentou perseguir o ladrão, só que foi travado pelos dois sujeitos que lhe tinham pedido o cigarro. Pouco depois, estes dois homens também fugiram.

Afinal, o cigarro foi apenas uma manobra de distração num esquema engendrado pelos três assaltantes que conseguiram fugir com a carteira da vítima. O relato do roubo de terça-feira à tarde, foi descrito pela Polícia no seu boletim diário de ocorrências, tendo os agentes policiais iniciado uma investigação sobre o paradeiro dos assaltantes.

