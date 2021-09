Alegado autor do crime foi detido e será presente a um juiz de instrução.

Bairro da Gare

Homem esfaqueado em bar na rue de Strasbourg

(Artigo atualizado às 09h25.)

Um homem foi esfaqueado ao final da tarde de terça-feira num bar numa das artérias principais da capital, no bairro da Gare. Por volta das 18h a polícia deu conta de uma altercação física em frente ao estabelecimento na rue de Strasbourg.

O homem ficou com ferimentos e teve de receber asistência. O alegado autor do esfaqueamento foi detido com a arma do crime e será presente a um juiz de instrução na quarta-feira de manhã. Um segundo suspeito com um bastão foi também detido.

O incidente acontece quando o debate sobre a segurança no centro da capital está bastante aceso, face ao recente ataque de um cão patrulha da empresa de segurança privada contratada pela autarquia.

