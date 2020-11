As lojas do grupo Namur têm à venda baguetes em forma do laço que simboliza a luta contra a sida.

“Baguetes do amor” à venda para apoiar quem tem o vírus da sida

Diana ALVES As lojas do grupo Namur têm à venda baguetes em forma do laço que simboliza a luta contra a sida.

Custam 2,20 euros e, por cada baguete vendida, um euro reverte a favor do serviço HIV Berodung, da Cruz Vermelha.

Trata-se da ação de sensibilização “Love Baguette”, uma campanha que termina no próximo dia 1 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a Sida.

Os pães especiais estão à venda em todas as lojas do grupo Namur no Luxemburgo e a campanha conta com o apoio da Cruz Vermelha, do ministério da Saúde e do artista Jacques Schneider (3xVive), que concebeu as embalagens.

Segundo o último relatório do Comité de Vigilância da Sida, divulgado na semana passada, foram detetadas 49 infeções pelo VIH em 2019, um número semelhante ao registado no ano anterior.

Mais 49 casos de sida no Luxemburgo em 2019 Enquanto o número de pessoas seropositivas parece estar a estabilizar em comparação com 2018, 15% das pessoas infetadas desconhecem que o estão, de acordo com o Comité de Supervisão da sida.

As autoridades de saúde continuam a chamar a atenção para importância do diagnóstico do vírus, lembrando que, no Luxemburgo, 15% dos seropositivos não sabem que são portadores do vírus.

Apesar de a pandemia da covid-19 ter vindo sacudir o mundo, e em particular o setor da saúde, o serviço HIV Berodung lembra que continua a ser possível fazer o teste de diagnóstico ao vírus da sida de forma rápida, anónima e gratuita. As marcações devem ser feitas através do número de telefone 27 55 45 00 ou por e-mail hivberodung@croix-rouge.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.