Bacharelato em medicina é medida avançada para solucionar falta de médicos no Luxemburgo

Cerca de 50% dos médicos no Grão-Ducado têm 55 ans ou mais, o que poderá representar um problema num futuro próximo.

A falta de médicos no país foi um dos vários temas tratados nas jornadas do sistema de saúde luxemburguês realizadas este sábado na Universidade de Belval. Um problema que um bacharelato em medicina de três anos poderia resolver, ainda que parcialmente.



Gilbert Massard, professor do ensino médico da Universidade, espera que a lei correspondente seja votada no início do próximo ano.

A Universidade do Luxemburgo estaria pronta a propor os respetivos estudos assim como especialidades suplementares, mas a Associação Luxemburguesa de Estudantes de Medicina pretente ir mais longe, tendo o seu presidente, Frédéric Schwarz, exigido um mestrado.

Outras reinvindicações foram ainda formuladas durante a conferência de sábado como a adaptação de estruturas à digitalização e outras tecnologias lançado por Alain Schmit, presidente da Associação de Médicos e Médicos Dentistas no Luxemburgo.





