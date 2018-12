A companhia aérea brasileira Azul vai passar a fazer a ligação entre o Brasil e o Luxemburgo a partir de junho de 2019. Os voos vão fazer escala no Porto, com a parceria da TAP.

Azul vai ter voos entre Luxemburgo e Brasil

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela companhia brasileira, no dia em que revelou várias novas rotas. Uma das novidades, aquela que vai fazer a ligação até ao Luxemburgo, é o voo entre o aeroporto de Viracopos, em Campinas (São Paulo), e a cidade do Porto.



Até agora, a Azul faz ligação entre Campinas e Lisboa, mas a partir de 3 junho do próximo ano vai também voar para o norte de Portugal, com três voos semanais.



A ligação entre Campinas e o Luxemburgo será feita então pela Azul (entre Campinas e Porto) e pela TAP (entre Porto e o aeroporto do Findel). Esta parceria especial com a TAP explica-se pelo facto de o fundador da companhia aérea brasileira Azul, David Neeleman, ser acionista de referência da transportadora portuguesa.



Os voos entre o Luxemburgo e Campinas (via Porto) vão ter também ligações com as cidades brasileiras de Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia e Cuiabá.



Além do Luxemburgo, quem voar de e para Campinas poderá também escolher as seguintes ligações (via Porto): Amesterdão, Génova e Londres. Os bilhetes também já estão à venda.