Aviso amarelo. Vento forte na noite de consoada

Esperam-se rajadas de vento até aos 75 km/h.

(MP) - O Luxemburgo vai estar sob aviso amarelo na tarde e noite desta terça-feira, devido à previsão de vento forte.

O instituto luxemburguês de meteorologia (Meteolux) aponta para rajadas que podem atingir os 75 km/h.



O alerta amarelo visa todo o país e entra em vigor às 13:00 para terminar às 21:00.

A véspera de Natal começa com temperaturas amenas. As mínimas variam entre os 4 e os 6 graus e as máximas deverão oscilar entre os 6 e 8 graus.

Será um Natal e uma noite de consoada sem neve. O Meteolux prevê queda de chuva, de intensidade fraca a moderada, durante a manhã desta terça-feira, dissipando-se gradualmente durante a tarde e, de novo, precipitações durante a noite.