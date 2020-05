Aviação. Sindicatos exigem garantia de emprego para trabalhadores

"Os trabalhadores não devem, em caso algum, sofrer qualquer perda ou deterioração dos seus benefícios sociais." defendeu o coletivo de sindicatos que se reuniu com o ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch.

Esta quinta-feira, uma delegação dos sindicatos LCGB, OGBL e NGL-SNEP esteve em reunião com o ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch, para discutir o futuro do sector da aviação luxemburguês. Em causa estiveram os danos causados pelo efeito da crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus.

Esta quinta-feira, uma delegação dos sindicatos LCGB, OGBL e NGL-SNEP esteve em reunião com o ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch, para discutir o futuro do sector da aviação luxemburguês. Em causa estiveram os danos causados pelo efeito da crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus.

Os sindicatos sublinharam que a sua principal prioridade era sempre a garantia de emprego e que os trabalhadores não devem, em caso algum, sofrer qualquer perda ou deterioração dos seus benefícios sociais.

A fim de garantir a saúde e a segurança tanto dos passageiros como dos trabalhadores, os sindicatos exigem coordenação entre as diferentes companhias e autoridades, a fim de estabelecer instruções de segurança claras a aplicar nos diferentes locais e pontos de passagem dentro do terminal e a bordo dos aviões.

Pedem também a realização de testes COVID-19 numa base voluntária para os trabalhadores.

A fim de atenuar as repercussões desta crise económica no setor da aviação, os sindicatos também exigiram ao ministro a criação de um grupo de trabalho sobre a estratégia futura da Luxair, centrado na visão do futuro da Cargo, da Airline, da LuxairTours e da LuxairServices.

O coletivo não deixou de lamentar a falta de diálogo social desde o início da crise, incluindo a falta de envolvimento das delegações do pessoal na elaboração do plano de recuperação e a falta de informação concreta tão necessária para evitar especulações e preocupações futuras.

Na reunião, o Bausch sublinhou a importância estratégica do setor da aviação para a economia nacional e manifestou a sua disponibilidade para apoiar empresas em dificuldade. Apoiou também o pedido dos sindicatos para a criação de um grupo de trabalho sobre o futuro da Luxair e propôs mesmo a convocação de uma reunião tripartido setorial para a aviação, o mais tardar no outono deste ano.



