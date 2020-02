Foram vários os voos que não conseguiram aterrar no Luxemburgo devido às fortes rajadas de vento.

Avião tentou aterrar três vezes no Aeroporto de Findel

Não foi uma noite fácil no Aeroporto de Findel com vários aviões a não conseguirem executar com sucesso a manobra de aproximação e aterragem na pista. Os passageiros do voo da Luxair provenientes de Hurghada, no Egipto, viveram uma experiência desagradável quando o piloto do Boeing 737 tentou aterrar três vezes. O voo acabou por ser desviado para Frankfurt, na Alemanha.

O mesmo caso ocorreu num avião que fazia a ligação entre o Porto e o Luxemburgo. O piloto tentou aterrar o avião. Após duas tentativas, decidiu aterrar em Frankfurt-Hahn, onde o avião aterrou em segurança por volta da meia-noite. Vários passageiros a bordo entraram em pânico e pensaram que nunca mais iriam pôr os pés em terra.

Um avião da Alitalia, também em rota para Findel, retornou ao seu aeroporto de partida em Milão depois de três tentativas de aterragem. A Luxair cancelou e adiou vários voos esta segunda-feira de manhã. Contactada pela L'essentiel, a companhia luxemburguesa disse que o tráfego aéreo recomeçou agora a voltar à normalidade.

Mais de 300 passageiros num avião da Air Europa viveram o mesmo susto no domingo à tarde. O avião, vindo de Madrid, devia aterrar em Amesterdão. Imagens publicadas em redes sociais revelam o interior do avião enquanto tentava aterrar: o avião abana com a turbulência causando pânico. Aterrorizado, uma passageira chora e grita durante a manobra. No total, o piloto tentou aterrar o avião cinco vezes no Aeroporto Schiphol de Amesterdão, antes de dar meia-volta para regressar a Madrid Barajas.



