Acidente aconteceu a 6 de novembro de 2002 e foi o pior da história da aviação civil luxemburguesa.

Avião da Luxair despenhou-se há 20 anos

Redação Acidente aconteceu a 6 de novembro de 2002 e foi o pior da história da aviação civil luxemburguesa.

Este domingo, assinalam-se os 20 anos da queda do avião Fokker da Luxair, que provocou a morte a 20 pessoas. A 6 de novembro de 2002 um Luxair Fokker 50 despenhou-se perto de Niederanven, quando fazia o voo de Berlim para a capital do Grão-Ducado.

A aeronave caiu num campo perto de Niederanven e Roodt-sur-Syre e 150 elementos das equipas de emergência, dos bombeiros e da proteção civil luxemburguesa participaram nas operações no local para retirar as vítimas dos destroços do avião, como lembra o CGDIS, num post publicado este domingo nas suas redes sociais, lembrando os 20 anos do desastre.

"Ainda hoje, o pior acidente na história da aviação civil luxemburguesa permanece na memória dos enlutados, dos que prestaram os primeiros socorros e ajudaram [nas operações] no local do acidente", refere o organismo.

Erro humano e falhas técnicas

No dia 6 de novembro de 2002, o avião Fokker 50 da Luxair tinha partido do aeroporto de Berlim, na Alemanha, às 08h40 com destino ao Luxemburgo. Despenhou-se quase duas horas mais tarde, cerca das 10h10, quando fazia a manobra de aproximação ao aeroporto luxemburguês e sobrevoava Niederanven, a cerca de dez quilómetros do Findel. Após o impacto no solo, a aeronave incendiou-se.

Ponto final no dossier do desastre aéreo da Luxair de 2002 A "Cour de Cassation" (tribunal superior de justiça) do Luxemburgo decidiu manter o julgmento no caso do acidente do Fokker da Luxair, que se despenhou em 2002, de modo a que as famílias de três das vítimas mortais recebam a indemnização que tinha sido decidida no tribunal de segunda instância, em 21 de Janeiro de 2014.

O avião da Luxair transportava 22 ocupantes e a sua queda provocou a morte a 20 pessoas, tendo sobrevivido apenas o piloto e um passageiro.

“Erro humano e problemas técnicos” foram os fatores apontados como causas do acidente.

Em 2014, a Justiça luxemburguesa condenou o piloto a três anos e meio de prisão, com pena suspensa, e ao pagamento de uma multa.

