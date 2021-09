Os passageiros do voo LG8852 que aterrou no Findel esta terça-feira viveram momentos de aflição. Segundo a companhia aérea, o voo descolou de Viena com destino ao Luxemburgo, mas o aparelho teve um problema técnico, observado na preparação para a aterragem.

Findel

Avião da Luxair com problemas no trem de aterragem

Susy MARTINS Os passageiros do voo LG8852 que aterrou no Findel esta terça-feira viveram momentos de aflição. Segundo a companhia aérea, o voo descolou de Viena com destino ao Luxemburgo, mas o aparelho teve um problema técnico, observado na preparação para a aterragem.

Um pouco antes de aterrar, o piloto detetou um problema no trem de aterragem, abortando a tentativa de aterragem.

Segundo a Luxair, a equipa de pilotos seguiu o procedimento de segurança previsto para este tipo de incidentes, recorrendo a "uma alternativa que passa pela extensão do trem de aterragem".

Uma meia hora mais tarde, o avião aterrou sem problemas no aeroporto do Luxemburgo. Durante todo o processo, os passageiros foram informados do sucedido, sendo que "a nenhum momento estiveram em perigo", assegura a companhia aérea luxemburguesa.



