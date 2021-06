A aeronave que assinala o mês do Orgulho Gay e alerta para a discriminação, mas não tem lugares suficientes para o "grande número de passageiros que desejam voar para Portugal".

Avião da Luxair com campanha LGBTIQ+ não deverá voar para Portugal

Paula SANTOS FERREIRA

Desde o dia 1 de junho que um avião da Luxair pintado com a bandeira da LGBTIQ+ em campanha contra a discriminação, anda a sobrevoar os céus levando passageiros para destinos vários.



Contudo, Portugal não deverá constar dos destinos deste avião “Be pride, Be Luxembourg” que assinala o mês do orgulho gay. A razão? Porque a aeronave, uma De Havilland Q400 é pequena para o número de passageiros que viajam pela Luxair entre Portugal e o Luxemburgo.

“Dado o grande número de clientes que desejam viajar para Portugal e a fim de poder satisfazer as exigências de todos os passageiros, a Luxair favorece a utilização de aviões Boeing para este voo”, explicou ao Contacto o gabinete de comunicação da Luxair.

O primeiro voo realizado com o avião pintado com as cores do arco-íris, teve como destino Ibiza, em Espanha, logo no primeiro dia da campanha de sensibilização dos direitos da comunidade de LGBTIQ+

A companhia aérea do Luxemburgo aliou-se à Associação Rosa Lëtzebuerg, a propósito do Mês do Orgulho Gay, para sensibilizar para os direitos da comunidade LGBTIQ+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, pessoas intersexo e queer. O + simboliza ainda outras orientações sexuais como por exemplo, os não binários).

Iniciativa inédita na Europa

A bandeira LGBTIQ+ está pintada no exterior do avião da companhia aérea luxemburguesa, mas também presente na parte interior da aeronave, nos assentos, na farda da tripulação entre outros.

“Tanto quanto sabemos, a Luxair é a primeira companhia aérea na Europa a ter decorado o exterior e o interior da cabine de uma das suas aeronaves com as cores da bandeira do Orgulho”, salientou a fonte do gabinete de comunização da Luxair.

A “inclusão” social das pessoas com as mais variadas orientações sexuais é um valor central para a companhia luxemburguesa pelo que as saudações aos seus passageiros não se resumem apenas a um bem-vindos senhoras e senhores. “Os membros da tripulação da Luxair já utilizam saudações neutras, em termos de género, quando fazem anúncios a bordo, a fim de serem inclusivos”.

“A pintura do avião é apenas a ponta do iceberg. A parceria da Luxair com Rosa Lëtzebuerg tem como objetivo sensibilizar todos para esta questão”, assinala a mesma fonte da Luxair. O primeiro passo desta colaboração foi dado a nível interno e “consistiu em organizar seminários para permitir aos funcionários da Luxair tomar consciência, identificar os fatores de discriminação e agir contra esta discriminação”, explicou.

Viver de forma livre a identidade

Através desta parceria, a Luxair “deseja continuar a desenvolver, tanto interna como externamente, uma cultura ainda mais inclusiva e acolhedora”, concluiu o gabinete de comunicação da companhia aérea do Luxemburgo.

Com esta campanha a companhia aérea pretende incentivar “todas as pessoas a expressar a sua verdadeira personalidade e a viver livremente a sua identidade”.

Ainda no âmbito da campanha “Be pride, Be Luxembourg”, a companhia aérea lançou uma linha de produtos variados para comemorar a semana do Orgulho no Luxemburgo, que decorrerá em Esch-sur-Alzette de 3 a 11 de julho. Todos os lucros das vendas desses artigos serão doados à associação Rosa Lëtzebuerg.

Caneças, t-shirts, pins, porta-chaves, garrafas térmicas entre outros podem já ser adquiridos, desde o dia 2 de junho, nas Luxair Travel Stores, na sala de embarque do Aeroporto de Luxemburgo e em Munsbach,na rue Gabriel Lippmann 25, Munsbach.

