A Cargolux transporta carga "normal", materiais perigosos e também toda a espécie de animais.

Avião da Cargolux vai transportar duas baleias

Um avião da Cargolux vai transportar duas baleias entre a China e a Islândia. O transporte está marcado para 19 de julho, depois de ter sido adiado em abril por causa do mau tempo na Islândia.



As duas baleias são da espécie beluga, conhecida popularmente como baleia branca e com aparência de golfinho, podendo medir até cinco metros e meio e pesar 1.600 kg.



Os dois mamíferos aquáticos, com os nomes de Little Grey e Little White, vão ser transportados da China para uma zona protegida desta espécie no Ártico, na costa da Islândia.



