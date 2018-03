Portugal tem sido “bombardeado” com a necessidade de limpar os matos das florestas, numa tentativa de fazer acreditar que está aqui a verdadeira causa dos incêndios de verão. Um mito tão mentiroso como outros que se ouviram no passado.

Avenida da Liberdade: O mito do mato

Sergio Ferreira Borges Portugal tem sido “bombardeado” com a necessidade de limpar os matos das florestas, numa tentativa de fazer acreditar que está aqui a verdadeira causa dos incêndios de verão. Um mito tão mentiroso como outros que se ouviram no passado.

Os mais velhos recordam-se que os grandes incêndios florestais começaram em 1975. Dizia-se que a grande causa dos incêndios eram as “beatas” de cigarro, ainda incandescentes, que os automobilistas atiravam dos carros. Era um mito que acabou quando se registaram incêndios em locais onde nem estradas havia. Recentemente, substituiu-se o mito dos fumadores pelo dos matos. Os matos ajudam a propagação dos incêndios, são um terrível combustível. Mas não são a ignição dos fogos, não são os matos que incendeiam as florestas. Depois das tragédias de junho e outubro, foi preciso arranjar um bode expiatório, alguém ou alguma coisa que arcasse com a responsabilidade que outros queriam sacudir. E o Governo inventou dois responsáveis: o mato e os proprietários florestais que não o limpam. É o mito dos nossos dias.

Em Portugal, existem centenas de incendiários, muitos deles apanhados em flagrante. Alguns são reincidentes, o que quer dizer que, no momento em que ateavam os fogos, deviam estar na cadeia cumprindo as respetivas penas. Mas estavam em liberdade. A legislação é branda, enferma de uma bonomia intolerável e os incendiários, após breve convívio com a justiça, são rapidamente devolvidos à liberdade com as mais inacreditáveis atenuantes. São piromaníacos ou faltam-lhes antecedentes criminais, ou são inimputáveis, pela sua baixa condição socioeconómica. Não quero com isto criticar os juízes que aplicam a lei. Quero antes deplorar uma lei que não garante a segurança dos portugueses.

Chegámos assim a um estrondoso falhanço do Governo. Como não tinha respostas para as verdadeiras causas dos incêndios, nem desculpas para a sua inépcia, agarrou-se, com a força dos fracos, aos matos que os proprietários não limpam. Os proprietários podiam ser mais zelosos se as condições o permitissem. Tal como o Governo também o podia ser, no que respeita às matas que são propriedade pública. Só se fala no que se passou em Pedrógão, Figueiró dos Vinhos, Ansião, Castanheira de Pêra e Sertã, em junho. E depois, em outubro, na Lousã, Seia, Tondela, Oliveira do Hospital, Nelas, Mangualde e Gouveia. Fala-se muito dos mais de 100 mil hectares de florestas queimadas nestas regiões.

Mas o Governo, prudentemente, não fala no Pinhal de Leiria, porque é da sua inteira responsabilidade. Neste caso, a Polícia Judiciária não teve dúvidas e afirmou que a origem foi criminosa, tendo sido usado um artefacto para fazer arder 80% daquele património público. Até hoje, não foram encontrados os responsáveis. No mesmo dia, 15 de outubro, deflagrou outro incêndio na região da Lousã e, aqui, a mesma polícia diz que a ignição foi provocada por um cabo elétrico, com responsabilidades da EDP. Por aqui se vê que os proprietários florestais não foram os responsáveis pela tragédia. Mas, agora, correm o risco de ser multados, se não limparem os matos, até ao final de maio. Como podem proceder a essa limpeza se a floresta não rende o suficiente para a pagar? Há 20 anos, um pinheiro bravo, com 80 anos, era pago pela indústria por 400 euros. Agora a indústria oferece, por um pinheiro em fim de vida, 100 euros. E fui avisado que esse preço podia baixar, porque mais de 50% da madeira ardida ainda estava sem comprador. Pior, ao fim de seis meses, essa madeira começa a perder cor e a indústria volta a baixar o preço, em função desse fator.

Alguma coisa não está bem. Os proprietários são multados e os incendiários estão em liberdade. O Governo tem de rever a sua política e atribuir responsabilidades a quem de facto as tem, dispensando os bodes expiatórios.