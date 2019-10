Um AVC ocorre quando problemas na irrigação sanguínea do cérebro causam a morte das células.

AVC matam mais de 200 pessoas por ano no Luxemburgo

Os acidentes vasculares cerebrais (AVC) são a quinta causa de mortalidade no Luxemburgo. Os últimos dados disponíveis, de 2016, dão conta de mais de 1 000 hospitalizações e 220 mortes.

A Direção da Saúde elaborou um novo instrumento de despistagem do risco, baseado num questionário à população, no âmbito do Dia Mundial do AVC, que se assinala no próximo domingo, no Castelo de Bettembourg, das 16h às 19h.

As questões são endereçadas diretamente a cada um de nós e querem saber se já fomos atingidos por um AVC ou se temos exemplos desses na família, se já sofremos de reduções do fluxo sanguíneo no cérebro ou perturbações do ritmo cardíaco, se somos diabéticos, se fumamos, se temos taxas anormais de tensão arterial ou de colesterol, se sofremos de dores de cabeça, se consumimos álcool regularmente ou se fazemos exercício físico menos de três vezes por semana.



Se a resposta for “sim” em mais de cinco questões, impõe-se uma visita ao neurologista.

Noventa por cento dos casos de AVC não ocorreriam se controlássemos dez fatores que lesam as artérias cerebrais (pressão alta, tabagismo, diabetes…). Se isso fosse seguido à risca, o número de atingidos todos os anos no mundo cairia de 15 milhões para 1,5 milhões, alerta a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Avelino Gomes