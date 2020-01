Dois dias depois da família ter comunicado o desaparecimento, as autoridades encontraram o homem de 80 anos Losheim, a 30 km da fronteira com Luxemburgo.

Avaria no motor? Homem desaparecido em Esch encontrado na Alemanha

Dado como desaparecido desde as 11h da manhã desta sexta-feira, Giuseppe Satoni, de 85 anos, foi encontrado sem nenhum sinal aparente de violência.

Foi localizado a 35 km da fronteira do Luxemburgo, na Alemanha. Mais precisamente no município de de Saarland, em Losheim.

Acabou portanto o suplício da família que alertou as autoridades para o desaparecimento. A polícia luxemburguesa não dá detalhes sobre as circunstâncias em que decorreram as buscas. O L'Essentiel avança que a família garante que o homem de 85 anos ficou incontactável depois de uma avaria no carro que o terá impossibilitado o regresso a casa.