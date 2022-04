Depois de ter dito que circulação ia retomar lentamente durante a manhã desta quarta-feira, os CFL voltaram a informar que afinal os comboios continuam parados e que há autocarros de substituição. Veja quais.

Comboios parados entre Ettelbruck e Troisvierges devido a avaria

Susy MARTINS Depois de ter dito que circulação ia retomar lentamente durante a manhã desta quarta-feira, os CFL voltaram a informar que afinal os comboios continuam parados e que há autocarros de substituição. Veja quais.

(Notícia atualizada às 11h39.)

A circulação de comboios entre Ettelbruck e Troisvierges e Kautenbach e Wiltz (linha 10) está interrompida esta quarta-feira nos dois sentidos. Na origem do problema esteve uma avaria na alimentação elétrica.

Segundo a última atualização da CFL, a circulação ferroviária nesta linha só deverá retomar a partir das 13h. A empresa colocou autocarros de substituição nos dois sentidos entre Ettelbruck e Gouvy, mas avisa que este serviço não está disponível entre Wiltz e Kautenbach.

Os autocarros disponíveis:

RGTR 537: Ettelbrück, Gare routière

RGTR 610: Goebelsmühle, op der Gare

RGTR 608: Kautenbach, op der Gare

RGTR 657: Wilwerwiltz, Gare - Drauffelt, op der Gare

RGTR 655: Wilwerwiltz, Gare

RGTR 642: Clervaux, Gare/Lycée

RGTR 635: Troisvierges, Gare



A empresa refere que os atrasos e supressões poderão prolongar-se ao longo do dia. As perturbações e horários atualizados dos comboios podem ser consultadas através da aplicação móvel ou do site oficial dos CFL.



