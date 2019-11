Arranca esta segunda-feira uma campanha de fiscalização nas superfícies comerciais do país. Em causa está a distribuição de sacos de plástico gratuitos, proibidos no Luxemburgo desde o final do ano passado.

Autoridades vão fiscalizar distribuição de sacos plásticos gratuitos

A campanha é levada a cabo pela Administração Aduaneira e Fiscal, a pedido da Administração do Ambiente e vai decorrer em duas etapas. A iniciativa arranca hoje com a fiscalização nos supermercados, pelos agentes da Administração Aduaneira e Fiscal.



Numa segunda fase, caberá aos agentes da Administração do Ambiente entrar em ação, fiscalizando novamente os estabelecimentos onde tenham sido detetadas infrações. Caso a situação ainda não tenha sido regularizada, essas empresas serão penalizadas com multas entre os 500 e os 1.000 euros, em função da superfície do estabelecimento comercial.

Desde 31 de dezembro de 2018 que é proibido por lei, no Luxemburgo, pôr à disposição dos consumidores sacos de uso único gratuitos. O objetivo é reduzir o consumo deste tipo de plástico, sendo que a única exceção à lei diz respeito aos chamados sacos leves usados para embalar frutas e legumes. Os sacos leves – com uma espessura inferior a 15 micrómetros – continuam a ser dispensados gratuitamente, por questões de higiene e para evitar o desperdício alimentar.