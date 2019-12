"O que estamos a fazer é criar um mecanismo de defesa na margem oposta [àquela onde foi identificado o deslizamento de terras], criar ali um mecanismo de defesa, de resistência, através de pedra, através de tela e de sacosde areia.

Autoridades reforçam dique no Mondego com pedra, tela e sacos de areia

As autoridades de Proteção Civil estão a reforçar um dique do leito periférico direito do rio Mondego, em Montemor-o-Velho, oposto àquele onde hoje foi identificado um aluimento de terras, para evitar que a infraestrutura possa colapsar.

"O que estamos a fazer é criar um mecanismo de defesa na margem oposta [àquela onde foi identificado o deslizamento de terras], criar ali um mecanismo de defesa, de resistência, através de pedra, através de tela e de `bigbags´ [sacos] de areia. Que já estão no terreno, já estamos a começar a por alguns", disse aos jornalistas Carlos Luís Tavares, Comandante Operacional Distrital (CODIS) de Coimbra.