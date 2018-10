Com o inverno à porta, a autoridade das pontes e estradas vai realizar testes com sal nas estradas durante a próxima semana.

Autoridades preparam estradas para o inverno

Com o inverno à porta, a autoridade das pontes e estradas vai realizar testes com sal nas estradas durante a próxima semana.

Na semana das férias escolares de Todos os Santos serão realizados testes de preparação das estradas para a temporada de inverno. Segundo os responsáveis do Grão-Ducado, entre 29 de outubro e 9 de novembro será espalhado sal em algumas vias. Os "ensaios a seco" serão feitos entre as 3 e as 6 da manhã, antes das horas de ponta. O objetivo é testar os equipamentos e os processos de salinização nas estradas luxemburguesas na presença de neve e gelo.



Segundo a Meteolux, os termómetros vão descer gradualmente nos próximos dias, podendo mesmo chegar às temperaturas negativas já no próximo fim de semana. A inspeção gratuita a faróis e pneus arrancou no dia 15 de outubro e termina a 16 de novembro. A fiscalização gratuita pode ser feita em vários pontos do país.



A partir de 16 de novembro a polícia vai também efetuar operações de fiscalização nas estradas. Em caso de neve ou gelo, quem não circular com pneus de inverno e em condições de segurança arrisca-se a uma multa de 74 euros. Desde 2012 é obrigatória a utilização de pneus de inverno em caso de neve ou gelo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.