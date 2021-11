As autoridades policiais ainda não detetaram nenhuma infração ao CovidCheck no Luxemburgo.

Covid-19

Autoridades policiais sem registo de fraude ao CovidCheck

Susy MARTINS As autoridades policiais ainda não detetaram nenhuma infração ao CovidCheck no Luxemburgo. Uma informação revelada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar.

Mas haverá quem utilize o certificado CovidCheck de outra pessoa para ter acesso a certos eventos públicos ou até ao local de trabalho? No mês de setembro, a Rádio Latina noticiou que há vários casos de uso fraudulento do passe sanitário digital. Na altura, a estação emissora testemunhou essa infração na feira popular “Fun um Glacis”, em Limpertsberg. O sistema consistia na troca do código QR que vários jovens partilhavam por telemóvel para entrar na zona de restauração de feira.

Como os agentes de segurança das empresas privadas não podem pedir um documento de identificação, por causa da lei de proteção de dados, não é possível saber se o detentor do certificado CovidCheck é realmente a pessoa que o apresenta, revelou na altura o Ministério da Saúde à Rádio Latina.

Agora, na resposta parlamentar, a ministra da Saúde sublinha que cabe aos organizadores de eventos com recurso ao CovidCheck garantir a segurança, sendo que a polícia grã-ducal ainda não detetou nenhuma fraude.

Paulette Lenert diz que caso alguém presencie uma infração deve imediatamente contactar as autoridades policiais. Lenert relembra o código penal que prevê uma pena de prisão que pode ir até três anos e a uma multa até 12.500 euros, dependendo da gravidade do caso.

O CovidCheck é um certificado digital, ou em papel, de vacinação completa, ou recuperação da doença ou ainda o resultado de rastreio negativo à covid-19. Neste último caso são válidos os testes PCR e os de antigénio.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.