Autoridades pedem ajuda para capturar ladrão de automóveis procurado pela Europol

O ucraniano é um dos criminosos mais procurados pela Europol e pode estar no Luxemburgo.

A Polícia Judiciária lançou um apelo à população para localizar um ucraniano que é suspeito de ter protagonizado vários roubos de automóveis no centro da Europa, no ano passado.

Qualquer informação deve ser fornecida às autoridades através do número de telefone (+352) 24 46 05 59 9.

David Kuzmyn está na lista dos mais procurados pela Europol e as autoridades acreditam que possa estar no Luxemburgo. Segundo a polícia de investigação europeia, o ucraniano faz parte de uma grande organização criminosa, cujos membros foram detidos precisamente no Grão-Ducado.





