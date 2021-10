O transporte aéreo continua a ser o meio de transporte mais utilizado, com 6.112 itens intercetados, seguido dos correios, com 445 produtos.

Alfândegas

Autoridades fazem 201 apreensões relacionadas com contrafação e propriedade intelectual

A Administração Alfandegária do Luxemburgo efetuou no ano passado 201 apreensões relacionadas com a contrafação e os direitos de propriedade intelectual. Desse total, resultaram 258 distintos processos e uma quantidade total de 6.557 produtos contrafeitos.

Os números foram revelados pelos ministérios das Finanças e do Proteção dos Consumidores, em comunicado conjunto, à margem da visita de ontem dos ministros titulares das pastas, Pierre Gramega e Paulette Lenert, a diversas instalações alfandegárias.

O transporte aéreo continua a ser o meio de transporte mais utilizado, com 6.112 itens intercetados, seguido dos correios, com 445 produtos. Tal como nos anos anteriores, as autoridades revelam que quase todas as apreensões são produtos provenientes da Ásia.

No que diz respeito às contrafações, trata-se sobretudo de artigos de luxo, mas também de produtos industriais ou farmacêuticos. Há ainda um número importante de acessórios, cigarros, brinquedos e roupas, sendo que cerca de 85% das apreensões alfandegárias acabam por ser destruídas.

Os dois ministros referem no comunicado que a compra destes artigos destrói empregos para os fabricantes e pode pôr em risco os consumidores. Nesse sentido prometeram reforçar a proteção dos consumidores nacionais e promover a compra responsável.

