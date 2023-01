Já foi lançada uma investigação pelas autoridades belgas para determinar as razões que levaram ao derrame.

Autoridades em alerta depois de derramamento de combustível no rio Sûre

O rio Sûre está sob vigilância das autoridades, desde terça-feira, depois de vestígios de derrame de combustível terem sido detetados no rio, em Rombach-Martelange, na fronteira da Bélgica com o Luxemburgo.

De acordo com o Virgule, ainda não é conhecida a origem exata da descarga, mas já foi lançada uma investigação pelas autoridades belgas para determinar as razões que levaram ao derrame.

A quantidade de hidrocarbonetos presente no rio e o longo percurso que dista até à barragem do lago Haute-Sûre, faz com que não haja, para já, o risco iminente de contaminação da água potável.

Do lado luxemburguês, funcionários da Administração da Gestão da Água (AGE) e unidades de emergência do GGDIS têm participado nos trabalhos de remoção dos elementos poluentes, mas não a tarefa tem-se revelado difícil.

O grupo especializado do CGDIS criou barreiras para limitar a propagação do combustível derramado, mas estas não foram suficientes devido ao nível elevado do caudal do rio.

Entretanto, acrescenta o Virgule, foi também ativado o plano de alerta Moselle-Saar, criado pelas comissões internacionais para a proteção dos rios Mosela e Saar.

