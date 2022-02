Autoridades detetam seis violações ao CovidCheck

Entre 24 e 30 de janeiro, foram realizados 55 controlos no país para verificar a aplicação da “lei covid”.

Susy MARTINS Entre 24 e 30 de janeiro, foram realizados 55 controlos no país para verificar a aplicação da "lei covid".

De acordo com o boletim semanal, apenas em seis casos foram encontradas violações às regras sanitárias. O foco das autoridades tem sido sobretudo a correta aplicação do CovidCheck no setor da Horeca e em eventos organizados.



De acordo com a 'lei covid' em vigor, o sistema 2G+ vigora no setor da Horeca, ou seja, os recuperados e vacinados por completo há mais de seis meses necessitam de teste (PCR, antigénio ou autoteste no local) para consumir nos estabelecimentos (tanto interior como exterior).

Isentos de testes estão os vacinados com a dose de reforço, por exemplo, recuperados da doença ou vacinados há menos de seis meses.

Restaurantes, bares e cafés continuam a ter de encerrar às 23h, pelo menos até 28 de fevereiro, data em que expira a atual 'lei covid'.



