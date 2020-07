Ambos estão detidos. As detenções ocorreram na noite desta quarta-feira. Além de estupefacientes, as autoridades apreenderam dinheiro.

Autoridades capturam dois traficantes de droga em Esch e no Luxemburgo

Ambos estão detidos. As detenções ocorreram na noite desta quarta-feira. Além de estupefacientes, as autoridades apreenderam dinheiro.

Com poucas horas de diferença, as autoridades luxemburguesas travaram dois suspeitos de tráfico de droga. Um dos indivíduos foi detido junto à Gare do Luxemburgo, outro em Esch.

A primeira detenção aconteceu em flagrante delito durante uma ronda da polícia da esquadra de Bonnevoie.

Entre outras substâncias não identificadas no relatório das autoridades, os agentes apreenderam cinco pastilhas de cocaína, três sacos de cannabis e dinheiro. Sinalizado, o indivíduo tinha sido denunciado às autoridades porque tinha sido proibido de entrar no país.

Pouco depois, por volta das 20h30, as autoridades capturaram um segundo suspeito de tráfico de droga, na Avenue de la Gare, em Esch. O Ministério Público ordenou um exame clínico do homem, que revelou que este tinha engolido cerca de 15 gramas de estupefacientes.

Em ambos os casos, o Ministério Público ordenou a detenção dos suspeitos, que foram levados perante um juiz de instrução.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.