Autoridades atentas ao risco de aumento da violência doméstica durante recolher obrigatório

Com o risco de aumento de casos de violência doméstica durante a crise pandémica, a ministra da Igualdade entre Mulheres e Homens, Taina Bofferding, anunciou esta terça-feira em comunicado a manutenção das medidas de apoio e de atendimento às vítimas e aos agressores de violência.

Este ministério fortaleceu, desde o início da crise sanitária, a sua colaboração com as instituições policiais e judiciárias, e com outras organizações, visando evitar um aumento substancial da violência doméstica no país.

Agora, com as novas medidas adotadas pelo Governo, como as limitações de ajuntamentos ou o recolher obrigatório, Taina Bofferding reforça a importância da vigilância geral para enfrentar o risco de uma escalada de conflitos familiares e de violência doméstica.

Para isso, os agentes da polícia vão continuar a intervir para ajudar as vítimas e retirar o agressor de casa durante o recolher obrigatório.

Além da atuação das autoridades, o sistema de gestão de crises do ministério prevê a monitorização semanal da evolução da violência doméstica, o desenvolvimento do site de informações violence.lu e a implementação de uma linha de apoio para mulheres e homens vítimas deste fenómeno.

"Nestes tempos de crise, reitero que ninguém deve sofrer violência doméstica. Todas as formas de violência continuam reprimidas por lei e as disposições legais não são suspensas pelas medidas de sanitárias. Em caso de violência, as pessoas podem libertar-se do parceiro violento a qualquer momento. Há ajuda", disse Taina Bofferding.

Em caso de emergência, as vítimas podem contactar a polícia através do número 113. A linha de apoio 2060 1060 está disponível para aconselhamentos sete dias por semana, das 12 às 20 horas. O site www.violence.lu contém uma lista de contactos e conselhos práticos para obter ajuda ou apoiar pessoas vítimas de violência.

