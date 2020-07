Filmado e partilhado nas redes sociais, o incidente deste domingo ganhou repercussões com a polícia a apreender a motossera e várias facas ao homem que tentou pôr fim a uma disputa com recurso à máquina agrícola.

Autoridades apreendem serra elétrica que criou momentos de tensão em Differdange

Filmado e partilhado nas redes sociais, o incidente deste domingo ganhou repercussões com a polícia a apreender a motossera e várias facas ao homem que tentou pôr fim a uma disputa com recurso à máquina agrícola.

A discussão que ao que tudo indica terá começado no café que fica na esquina da Avenue de la Liberté com a Rue du Rail, em Differdange, este domingo, não resultou em nenhum ferido, apesar do desenrolar violento.

No vídeo com pouco mais de 2 minutos, divulgado nas redes sociais, os idiomas confundem-se. Os gritos em francês, português e luxemburguês são subitamente interrompidos pelo ronco de uma motosserra que um dos envolvidos vai buscar a casa com o intuito de pôr fim à disputa.

Ameaçador, o homem que já foi identificado pelas autoridades e está sob investigação, chega mesmo a dirigir-se ao estabelecimento com a serra elétrica, ligada, e em punho.

Num relatório da ocorrência, as autoridades dão conta da apreensão do aparelho e de "várias facas mantidas pelo agressor".



