Autoridades anunciam quarto caso do novo coronavírus no Luxemburgo

Este novo caso estará relacionado com o norte de Itália.

A Direção de Saúde informou esta noite de um quarto caso infeção pelo novo coronavírus no Luxemburgo. De acordo com as autoridades, há uma ligação epidemiológica com o norte de Itália. A pessoa em questão tem sintomas ligeiros e está a ser tratada de acordo com o procedimento habitual.

Sobre o terceiro caso de infeção com o covid-19 diagnosticado a 6 de março, foi efetuado um novo teste que deu positivo. A Direção de Saúde acrescentou que continuará a informar regularmente a população.

As autoridades recomendam a visita à página www.gouvernement.lu/coronavirus para obter informações gerais e conhecer as medidas preventivas a adoptar ou ligar para a linha direta 8002 8080.

