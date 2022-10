Em causa estão "tentativas de phishing por SMS" para roubar dados pessoais ou dinheiro.

Fraude

Autoridades alertam para falsos SMS em nome do Guichet.lu

Henrique DE BURGO Em causa estão "tentativas de phishing por SMS" para roubar dados pessoais ou dinheiro.

O centro de tecnologia de informação do Estado, a polícia grã-ducal e o Ministério da Digitalização alertam, num comunicado conjunto, que estão a circular falsas mensagens de texto em nome do serviço Guichet.lu.

As autoridades esclarecem que são "tentativas de phishing por SMS", para roubar dados pessoais ou dinheiro.

Alerta. Falsos polícias tentam burlar idosos A polícia grã-ducal, que registou várias ocorrências deste género, pede atenção redobrada aos cidadãos.

O esquema fraudulento faz os destinatários acreditarem que têm direito a um reembolso e convida as pessoas a visitar um site falso que se parece com Guichet.lu. Depois, no site, o usuário é convidado a escolher o seu banco e inserir os seus dados de login LuxTrust.

As autoridades explicam que o Guichet.lu nunca envia SMS e pedem às pessoas visadas para não clicarem no link sugerido.

Em caso de dúvida, deve contactar o helpdesk do Guichet.lu através do número de telefone 247-82000. As autoridades incitam as pessoas a denunciar e-mails e SMS de phishing ao Computer Incident Response Center Luxembourg (CIRCL) e referem que é uma forma de ajudar outros usuários.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.