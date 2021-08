Agentes da polícia têm formação de quatro horas por ano. “Insuficiente” martela o sindicato SNPGL

“Nunca há formação que chegue para treinar este tipo de casos”. Uma declaração do presidente do sindicato da polícia, SNPGL, Pascal Ricquier, à rádio estatal 100,7, em reação ao disparo fatal da polícia, no sábado, em Ettelbruck.

Susy MARTINS “Nunca há formação que chegue para treinar este tipo de casos”. Uma declaração do presidente do sindicato da polícia, SNPGL, Pascal Ricquier, à rádio estatal 100,7, em reação ao disparo fatal da polícia, no sábado, em Ettelbruck.

Uma intervenção policial vitimou mortalmente um homem armado com faca no centro daquela cidade do Norte. O tiro foi disparado após uma perseguição policial, devido a um roubo de automóvel com recurso à violência.

Polícia lança apelo às testemunhas do disparo fatal da polícia em Ettelbruck No âmbito da investigação judicial sobre a intervenção policial que conduziu à morte do assaltante com uma faca, as autoridades apelam à colaboração da população. Nas redes socais as opiniões dividem-se e o CSV pede que o ministro Henri Kox se pronuncie.

Segundo Pascal Ricquier, atualmente só está previsto meio dia de formação por ano e por agente, devido à falta de agentes no terreno. O sindicalista sublinha que os polícias que são convocados para uma formação não estão no terreno. E como há uma falta de funcionários, as formações são limitadas a quatro horas por ano.

O presidente do sindicato acrescenta ainda que o uso da arma por parte de um polícia é regulado por uma lei, que estipula que esta pode ser usada em último recurso e em caso de perigo humano.

Para o sindicalista é normal que a Inspeção Geral da Polícia tenha lançado um inquérito, apelando a testemunhas que se manifestem ou que enviem vídeos do sucedido.

No entanto, acrescenta que caso os agentes da polícia tivessem as chamadas bodycams, o processo seria facilitado, uma vez que com este instrumento disponibiliza a posição exata do agente, como também o áudio daquilo que foi dito.

Daí a necessidade de introduzir o mais rapidamente possível este dispositivo, em que os agentes da polícia têm câmaras no próprio vestuário, defende Pascal Ricquier.



