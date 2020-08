Autoridades advertem para possibilidade de Salmonella em barras de cereais

As autoridades sanitárias do Luxemburgo estenderam esta tarde o "alerta alimentar" a mais dois produtos provenientes da Holanda. Salmonelas foram detectadas nas barras de chocolate sem glúten da marca Damhert, à semelhança do que já tinha ocorrido na sexta-feira com o chocolate sem glúten Schär. Também um complemento alimentar da marca Biofood contém uma quantidade excessiva de vitamina E. Os três produtos estão a ser retirados da venda.