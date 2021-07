A lei foi aprovada com 52 votos e garante à polícia a autoridade para instalar câmaras de videovigilância em zonas com alto índice de criminalidade.

Lei da videovigilância pública é aprovada no Parlamento

O Parlamento luxemburguês aprovou, na quinta-feira, uma nova lei que permitiria à polícia instalar câmaras de vídeo em áreas suscetíveis ao crime.

O projeto-lei teve 52 votos favoráveis dos 60 deputados do Parlamento. Os legisladores do Partido Pirata Liberal e da Esquerda votaram contra a lei, enquanto os deputados do ADR abstiveram-se.

Segundo a relatora do texto, a deputada Stéphanie Empain (Déi Gréng), a votação da lei é uma "questão de urgência", pois abrange também a vigilância do novo estádio de futebol, onde começa a ser disputada a qualificação para o Mundial já no dia um de setembro.

Já Laurent Mosar, deputado democrata-cristão e vereador da cidade, afirmou que polícia deveria instalar câmaras de vídeo na zona de Bonnevoie, na capital, onde se regista um aumento da criminalidade.

A capital é a única cidade do país que já utiliza vigilância por vídeo, mas a colocação das câmaras existentes será avaliada em função das novas condições exigidas pela lei.

A legislação permitiria à polícia instalar câmaras apenas como último recurso se todos os outros métodos de prevenção do crime falharem, disse o ministério da segurança interna em comunicado. As autoridades também precisam de provar que uma área é suscetível ao crime ou que grandes multidões a frequentam. Será uma comissão independente a julgar se estas condições estão presentes.

As novas câmaras de vídeo podem ser instaladas nos próximos três anos e as filmagens só poderão ser armazenadas durante dois meses, a menos que se tornem provas numa investigação, afirmou o ministério.

