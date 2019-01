Um homem, de nacionalidade luxemburguesa, matou o filho de dois anos.

Autor do acidente mortal de Wiltz acusado de quatro crimes

Manuela Pereira

O automobilista que nesta quarta-feira provocou de forma intencional um acidente mortal em Wiltz é acusado de pelo menos quatro crimes: assassínio, homicídio e tentativa de assassínio e de homicídio.



O suspeito, de 47 anos, vai ser ouvido esta tarde por um juiz de instrução no tribunal da comarca de Diekirch que irá decretar as medidas de coação. Tendo em conta a gravidade dos factos é provável que o homem aguarde julgamento em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Recorde-se que o homem atropelou violenta- e deliberadamente um grupo de pessoas que passeavam na rua Grande-Duchesse Charlotte, em Wiltz, cerca das 15:00 desta quarta-feira. Quatro pessoas ficaram feridas e uma morreu.

A vítima mortal é o próprio filho do suspeito. O menino tinha apenas dois anos de idade e encontrava-se no carrinho de bebé – empurrado pela mãe, antiga companheira do autor do ataque –, quando foi violentamente abalroado. A criança não sobreviveu e a mãe está internada.

As outras vítimas do atropelamento também estão hospitalizadas. Trata-se de dois adultos e uma criança. Um menor de “tenra idade”, avança o Ministério Público em comunicado.

Este drama familiar é também o primeiro acidente de viação mortal de 2019 no Luxemburgo, ou seja, a primeira vítima mortal do ano nas estradas luxemburguesas tinha apenas dois anos.