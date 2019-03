Depois do aumento dos preços das inspeções automóveis, o imposto sobre os combustíveis também vai aumentar.

Automobilistas são a “vaca leiteira da nação”, diz a ULC

Os consumidores têm sido penalizados com os aumentos dos preços da eletricidade, do gás, dos serviços bancários, dos selos e da inspeção automóvel, vão ser confrontados, em breve, com a subida dos preços dos combustíveis.

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) reagiu, em comunicado, afirmando que os automobilistas, são "as vacas leiteiras da nação", a propósito da anunciada subida, a 1 de maio, do imposto sobre os combustíveis.

Falamos, concretamente, de aumentos de um cêntimo por litro, para a gasolina, e dois cêntimos, para o gasóleo.

Nesta matéria a proposta do Orçamento do Estado de 2019 é 'chumbada' pela ULC, que reivindica um alívio fiscal generalizado para os consumidores, em prol da recuperação do poder de compra.

Manuela Pereira

