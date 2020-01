Quinta-feira é o dia da semana com a pior hora de ponta.

Automobilistas do Luxemburgo perdem mais de seis dias por ano no trânsito

Diana ALVES

O nível de congestionamento nas estradas da cidade do Luxemburgo piorou em 2019. Segundo o Índice de Tráfego da Tom Tom, divulgado ontem, os automobilistas da capital perderam no ano passado o equivalente a seis dias e 19 horas nas filas de trânsito. Tempo que daria para ver 93 jogos de futebol ou para tricotar sete camisolas.

Segundo a empresa holandesa, que analisou 416 cidades de 57 países, a capital luxemburguesa ocupa agora a 53.ª posição, tendo subido onze lugares face a 2018. O nível de congestionamento rondou, no ano passado, os 36%, verificando-se uma subida de três pontos percentuais.

Na comparação com os países vizinhos, a cidade do Luxemburgo aparece mais bem posicionada do que as capitais das vizinhas Bélgica (44.ª) e França (42.ª). Por outro lado, o trânsito nas estradas da capital grã-ducal é mais intenso do que em Berlim, que surge na posição 94 do ‘ranking’.

Por cá, quinta-feira é o dia da semana com a pior hora de ponta (entre as 17:00 e as 18:00). Segundo os cálculos da Tom Tom, um condutor que às quintas-feiras se faça à estrada depois das 18:00 pode evitar até quatro horas nas filas de trânsito.

O Tom Tom Traffic Index revela também que o pior dia do ano passado nas estradas da capital foi o dia 11 de novembro. Já o dia 25 de dezembro foi aquele em que se registaram menos engarrafamentos.

Bengaluru, na Índia, lidera este ‘ranking’, surgindo como a cidade mais congestionada do mundo. A seguir, aparecem Manila, nas Filipinas, e Bogotá, na Colômbia. Em relação à Europa, é em Moscovo, na Rússia, que os condutores passam mais tempo presos no trânsito. Istambul (Turquia) e Kiev (Ucrânia) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente, da lista de cidades europeias mais congestionadas.