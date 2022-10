A colisão aconteceu na manhã deste domingo na CR152.

Automobilista morre após bater contra uma árvore

(lm) - No domingo de manhã, um acidente fatal ocorreu na CR152 entre Mondorf-les-Bains e Burmerange. Um homem de 65 anos bateu numa árvore ao longo da estrada. Como anunciado pela polícia ao início da tarde, o homem de Remerschen morreu no local.

A causa do acidente ainda não foi esclarecida, uma vez que as investigações sobre as circunstâncias exatas em que aconteceu ainda estão em curso. Acorreram ao local os serviços de emergência de Remich, Schengen e Mondorf, e um médico de emergência do SAMU também esteve no local.

A CGDIS informou também que dois carros colidiram na RN15, entre Niederfeulen e Heiderscheid, às 7h53. Uma pessoa foi ferida no impacto. Os serviços de emergência de Wiltz e Feulen foram despachados para o local.

