Assistência

Automóvel Clube fez mais de 47 mil intervenções em 2021

Diana ALVES Taxa de reparação no local ultrapassou os 88%, de acordo com o relatório anual do organismo.

O Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL), que presta assistência automóvel aos sócios, foi chamado a intervir mais de 47.000 vezes em 2021. A taxa de reparação no local ultrapassou os 88%, de acordo com o relatório anual do organismo.

O ACL totaliza neste momento mais de 194 mil sócios, registando um aumento de 2,4% face ao ano anterior. São números que, nas palavras do próprio organismo, lhe permitem “impor-se como o principal ator luxemburguês na área da mobilidade”.

Outra das conclusões do relatório diz respeito ao tipo de cartão de cliente dos sócios, que optam cada vez mais pelo chamado “cartão Europa”, em vez do “cartão Luxemburgo”, para poderem usufruir de assistência além-fronteiras.



