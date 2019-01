Várias viaturas foram consumidas pelo fogo na rua Dr Joseph Peffer em Howald na noite de sexta-feira para sábado, duas delas ficaram completamente destruídas.

Luxemburgo 3

Automóveis incendiados em Howald

Várias viaturas foram consumidas pelo fogo na rua Dr Joseph Peffer em Howald na noite de sexta-feira para sábado, duas delas ficaram completamente destruídas.

Na madrugada de sábado várias viaturas foram incendiadas em Howald. O ato de, aparente, vandalismo destruiu completamente dois automóveis.

O fogo na rua Dr. Joseph Peffer foi comunicado por testemunhas à polícia por volta das 2.40 h da manhã. Essas testemunhas falavam de um Mercedes incendiado. O fogo propagou-se aos outros veículos estacionados perto: um VW polo e um Mitsubishi.

O Mercedes e o VW ficaram totalmente destruídos e o Mitsubishi teve somente alguns estragos, segundo fontes da autoridade. A policia não exclui ter-se tratado de um incêndio criminal.

Sábado de manhã, mesmo depois de terem sido levados os destroços, os restos do incêndio estavam ainda visíveis, como mostra a galeria de fotos.

Não é a primeira vez

No Luxemburgo não é , como em França, normal que os carros sejam incendiados, mas não é a primeira vez que isto aconteceu desde o início do ano. Na noite de 3 de janeiro uma camioneta foi queimada na rua de Gaessel em Hesperange, e nessa mesma noite outro veículo foi incendiado no parque público em Roeser.

No dia de ano novo, mais um carro foi queimado na rua do Dernier Sol em Bonnevoie e na noite de 30 de dezembro, no fim do ano passado, mais dois carros ficaram em chamas na rua de Itzig em Hesperange.

A polícia perde se alguém tiver informações sobre o acontecido que contacte o 113.

Baseado numa notícia do nosso colega do Wort Luc Ewen.

3 Foto: Anouk Antony

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony