Automóveis a gasolina e diesel vão ter imposto elevado

Paula SANTOS FERREIRA Vai ser assim a partir de 2021, no Grão-Ducado. E vai haver um novo imposto sobre o CO2. Quem mais polui mais paga. Há novos subsídios e taxas para reduzir emissões poluentes do país.

A partir de 2021 vai passar a ser cobrado um imposto sobre o CO2 no Luxemburgo, destinado a empresas e cidadãos. Este imposto “poluidor-pagador” faz parte do novo Plano Nacional Integrado de Energia e Clima 2021-2030 (PNEC) que visa reduzir as e missões de gases de efeito de estufa pelo Grão-Ducado.

Quem emite mais gases poluentes paga mais. Esta é a base do imposto. Assim, a partir de 2021, por cada tonelada de dióxido de carbono libertada no ar, paga-se 20 euros.

E a tributação irá aumentar de ano para ano: 25 euros em 2022, 30 euros em 2023.

As novas medidas foram apresentadas, na sexta-feira, pelos ministros do meio ambiente e da energia, Carole Dieschbourg e Claude Turmes, decididos a reduzir 55% a emissão de gases poluentes no país até 2030, a meta proposta para todos os países da EU.

Para o país ser bem sucedido há que cumprir o PNEC e para tal há que taxar mais os emissores mais poluentes e dar benefícios fiscais a quem optar pelos menos poluentes.

Diesel e gasolina pagam mais impostos

Só o setor de transportes é responsável por “64,4% de nossas emissões, e é nele que devemos ser os mais fortes", diz Claude Turmes.

Também os condutores irão ter de fazer escolhas, sobretudo optar pelas menos poluidoras.

Quem se decidir por comprar um carro a diesel ou gasolina terá de pagar mais imposto, admitiram os ministros embora ainda não esteja detalhado ao pormenor qual será o custo.

Beneficios para combustíveis limpos

Por seu turno, quem escolha automóveis com 0 ou baixas emissões de CO2 irá ter regalias. É o caso dos veículos elétricos ou movidos a energias limpas como o hidrogénio irá ter regalias fiscais.

O governo está neste momento a negociar a primeira estação de carregamento para automóveis movidos a hidrogénio, uma das mais promissoras energias clean para o ambiente.

Subsídios para deixar aquecimento a óleo

Em relação às habitações também vai haver promoções para quem melhorar o desempenho energético e o isolamento de suas casas. "O PRIMe House se tornará ainda mais vantajoso e, portanto, mais atraente", promete Carole Dieschbourg. Além de existirem subsídios para incentivar as pessoas a abandonar o aquecimento a óleo.

Incentivos para indústria e agricultura

Mas haverá mais incentivos. Por exemplo, na indústria as escolhas de energia fotovoltaica, energia geotérmica, bombas de calor ou energia eólica serão compensadas.

Na agricultura, haverá fundos para ajudar a atingir 20% de produção orgânica a partir de 2025.

Os dois ministros prometem que todas estas alterações, bem como o PNEC será planeado após consulta com os cidadãos. “Todos podem consultar o projeto e comentar no site”. Consulte o PNEC aqui.

