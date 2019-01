Já faltam poucos dias para o arranque de mais um festival do automóvel. Trata-se da 55ª edição do “Autofestival”.

Autofestival quer cavalgar onda positiva de 2018

Já faltam poucos dias para o arranque de mais um festival do automóvel. Trata-se da 55ª edição do “Autofestival”.

A edição deste ano do festival do automóvel acontece de 26 de janeiro a 4 de fevereiro e é aguardada com grande expectativa pelos 75 concessionários das mais variadas marcas. Os vendedores realizam, neste certame anual, um terço dos lucros de todo o ano.

São esperados cerca de 30.000 visitantes, ao logo dos 10 dias, que inclui os fins de semana.

O “Autofestival” surge num contexto positivo para o setor, após o recorde do ano passado, com vendas de 52.811 carros novos e 63.857 usados.

A tendência favorável de 2018 também abrangeu outros tipos de veículos, nomeadamente carrinhas, autocarros, camiões, atrelados, tratores e motociclos.

Apesar de o gasóleo ser um combustível mais poluente do que a gasolina, os consumidores do Luxemburgo continuam a preferir os veículos a gasóleo.

A venda de carros a gasolina caiu 13%, entre 2008 e 2018, em contraste com os veículos a gasóleo, cujas vendas cresceram 15,4%, no mesmo período.

Uma das grandes novidades do festival do automóvel deste ano tem a ver com a entidade organizadora. Até 2018, o certame foi promovido, a meias, entre a ADAL e a FEGARLUX.

Ora, estas duas associações do setor fundiram-se e deram origem à Federação dos Distribuidores Automóveis e da Mobilidade (FEDAMO), que passa a assegurar a organização do evento anual.

Avelino Gomes