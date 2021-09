As bombas da "maior estação de serviço da Europa" foram encerradas na quinta à noite mas deverão ser reabertas esta sexta.

Autoestrada A3

Área de serviço de Berchem encerrada devido a fuga de gás

Patrick JACQUEMOT Desde as 20h de quinta-feira, as bombas da "maior estação de serviço da Europa" foram encerradas e não é permitida a circulação de veículos no local. A causa: uma fuga detetada num tanque de combustível GPL.

Nas (muito) raras ocasiões em que as estações de serviço de Berchem têm de parar de funcionar, deve-se normalmente a trabalhos de reparação na auto-estrada A3. Mas desta vez, o acesso ao local gerido pela companhia petrolífera ARAL está fechado desde a noite de 2 de setembro devido a um problema técnico.

"Não perigoso para a população, mas que necessitava de bloquear tudo", afirmou Romain Hoffman, o diretor-geral do grupo no Luxemburgo. Na quinta à noite foi detetada uma fuga num tanque de 55.000 litros de propano. O problema foi assinalado pela presença de um cheiro persistente de gás no local. Como o GPL é um gás inflamável foi imediatamente decidido impedir a entrada de clientes nas bombas, que servem cerca de um milhão de carros e 165.000 camiões todos os anos.

Várias equipas do CGDIS foram destacadas para o local, agindo com cautela sobre o "incidente num ambiente explosivo". Os bombeiros estabeleceram um perímetro de segurança, e utilizaram sistemas de ventilação para dispersar a camada de gás inflamável. Mais pesado que o ar, o propano - se não for agitado - pode rapidamente infiltrar-se em fendas (tais como condutas de tubos) e aí permanecer concentrado. Esta concentração pode ser potencialmente perigosa, algo que os especialistas queriam evitar.

Longas horas

Como a fuga não pôde ser localizada com precisão (e, portanto, selada), o operador decidiu drenar o tanque em causa. Mas o esvaziamento dos 5.000 litros de gás propano levará várias horas, constituindo uma operação delicada.

Por outro lado, a operação já não requer uma forte presença do CGDIS, que reduziu entretanto o número de pessoal envolvido. No auge do incidente, 30 bombeiros foram destacados para o local. A última estação de serviço da A3 antes de entrar em França só deverá ser reaberta ao início da tarde desta sexta-feira.

(Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort).

