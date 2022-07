Vão ser pelo menos três semanas de dificuldades para os utilizadores das linhas ferroviárias 60 e 90. Os comboios não circularão entre Bettembourg e a Cidade do Luxemburgo. Os autocarros de substituição serão fornecidos pela CFL.

Obras

Autocarros substituem comboios entre Bettembourg e a capital a partir de segunda-feira

Pascal MITTELBERGER Vão ser pelo menos três semanas de dificuldades para os utilizadores das linhas ferroviárias 60 e 90. Os comboios não circularão entre Bettembourg e a Cidade do Luxemburgo. Os autocarros de substituição serão fornecidos pela CFL.

Chegou o dia temido pelos utilizadores de comboios regionais, especialmente os trabalhadores fronteiriços franceses. O bloqueio de Bettembourg está em vigor desde o fim de semana. Não há mais comboios a circular na secção Bettembourg-Cidade do Luxemburgo devido a obras.

Trata-se das linhas 60 (Rodange-Luxemburgo), 90 (sillon lorrain) e do TGV Paris-Luxemburgo. Nesta segunda-feira, 18 de julho, os trabalhadores terão, portanto, de mudar os seus hábitos de transporte.

Para ligar Bettembourg à estação central da capital, a CFL está a criar autocarros de substituição. A empresa de transportes garante que serão suficientes: "A criação do serviço de autocarros baseia-se obviamente nas contagens efetuadas, que permitem saber quantas pessoas utilizam os vários comboios nos diferentes tipos de dias (dia de trabalho, feriado, fim de semana)".

Autocarros a cada 3 a 5 minutos durante a hora de ponta

Na realidade, não espere necessariamente ver uma longa linha de autocarros assim que sair do comboio em Bettembourg. A opção escolhida é diferente, a fim de evitar o congestionamento nas estações rodoviárias, tanto em Bettembourg como no Luxemburgo. "A fim de assegurar uma alternativa de autocarro fiável, os autocarros circularão entre o Luxemburgo e Bettembourg a cada 3 a 5 minutos durante as horas de ponta. Isto irá reduzir o número de autocarros presentes nas estações de autocarros ao mesmo tempo, maximizando o número de lugares disponíveis", explica a CFL.

Sem paragem em Howald durante três semanas

Para os passageiros do TGV, "foi criado um serviço de autocarro direto separado entre Luxemburgo e Thionville, ou mesmo Metz, para os clientes do TGV cuja partida/chegada não seja na estação do Luxemburgo mas sim na estação de Thionville ou Metz", acrescentou a companhia. Finalmente, a última alternativa para os utilizadores da linha 60: "Os autocarros irão fazer o transporte entre o Luxemburgo e Esch-sur-Alzette a cada quarto de hora".

Como lembrete, a CFL comunicou no final de junho os novos horários dos comboios para as duas linhas regionais afectadas. Entre Bettembourg e Luxemburgo, a viagem de autocarro (direta, sem paragem em Howald) está estimada em 25 minutos. Aqui está a informação prática para o corredor da Lorena:

Para a linha 60 Rodange-Luxembourg, todas as informações práticas para as próximas três semanas estão disponíveis aqui. Finalmente, aqui está a informação prática para a linha TGV Luxemburgo-Paris Est:

Perturbações até novembro

Estes diferentes horários e autocarros alternativos estão em vigor até 7 de agosto. Mas nem tudo estará de volta ao normal a partir de segunda-feira, 8 de agosto.

Obras na Gare afinal não vão terminar em setembro Os trabalhos de modernização e ampliação na estação da capital deveriam terminar a 11 de setembro, mas não estarão terminados a tempo, anunciaram os CFL.

Embora os comboios retomem a circular em toda a linha 60, os utilizadores do corredor da Lorena continuarão a ter como origem e destino a estação de Bettembourg, onde terão de apanhar um comboio da linha 60 para completar o troço Bettembourg-Gare Central. Isto significa um tempo de viagem extra de 10 a 15 minutos. Este sistema estará em vigor até 12 de setembro.

Finalmente, a CFL anunciou que a perturbação durará até novembro, uma vez que os trabalhos na estação central do Luxemburgo foram atrasados. Mais uma vez, serão postos em prática calendários adaptados.

Autocarros de substituição no Dia de Todos os Santos

De 12 de setembro a 29 de outubro e de 7 a 20 de novembro, será dada prioridade aos comboios mais movimentados. Antes das 9h e depois das 16h, não haverá alterações aos comboios TER.

No entanto, entre as 9h e as 16h, os comboios do corredor da Lorena terão como destino Bettembourg, e será necessário tomar a linha 60 para continuar a viagem. Durante o período de férias de Todos os Santos (29 de outubro a 6 de novembro), o sistema de autocarros de substituição utilizado em julho será reativado, tanto para a linha 90 como para a 60.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort)

