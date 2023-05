Entre as mudanças nos autocarros regionais contam-se novos horários e seis novas linhas. Saiba o que muda.

Autocarros RGTR com várias alterações a partir deste mês

A partir de 21 de maio, vai haver mudanças na rede de autocarros RGTR, que vão implicar ajustes nos horários, mas também novas rotas.

De acordo com o comunicado da Administração de Transportes Públicos, estão previstas seis novas linhas de autocarros:

- 155/157 Stauséinavette (esta linha passa a ter dois números, para melhor orientação dos utentes)

- 508 do Luxemburgo, Rocade para (F) Ottange

- 602 do Luxemburgo, Monterey Parc para (F) Briey

- 605 do Luxemburgo, Monterey Parc para (F) Villerupt

- 755 de Capellen, Parc d'Activités à Leudelange, Z.I. Am Bann

- 850 de Bertrange, Belle-Etoile para o Findel (Aeroporto)

Quanto às alterações, estão previstas mudanças nas paragens, itinerários, horários com a possibilidade de um aumento da frequência das viagens nas linhas: 136, 139, 140, 146, 153, 161, 176, 188, 189, 211, 222, 231, 233, 235, 241, 301, 304, 309, 311, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 362, 404, 411, 421, 424, 432, 455, 456, 461, 504, 507, 511, 512, 513, 606, 607, 608, 609, 609, 650, 655, 701, 741, 801, 802, 811, 812, 831, 901, 902, 903, 911, 935, 950 e 60U.

No entanto, nas carreiras 401, 402, 403, 601, 603, 604, 611, 612 e 621 as alterações serão maiores, avisa o mesmo comunicado.

A informação da Administração de Transportes Públicos aponta ainda para mudanças nos autocarros que garantem as ligações escolares e que terão alterações ao nível das paragens, itinerários, horários e/ou percursos adicionais. As linhas abrangidas serão a CE1, CE2, D18, E14, E33, K02, K27, K28, P15 e R02.

Os novos horários já podem ser consultados em www.mobiliteit.lu e na respetiva aplicação, sendo também possível obter esclarecimentos adicionais através do número telefónico de contacto 2465 2465, de segunda a sexta-feira, entre as 7h e as 19h, e aos sábados, domingos e feriados, entre as 9h e as 16h30m.

