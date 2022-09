A implementação das duas novas linhas tem como objetivo combater a utilização do automóvel e promover a mobilidade suave na Valónia.

Luxemburgo 2 min.

Mobilidade transfronteiriça

Autocarros expresso ligam Bastogne e Florenville ao Luxemburgo

Simon MARTIN Com o objetivo de combater a utilização do automóvel e promover a mobilidade suave, o ministro da Mobilidade da Valónia anunciou estas duas novas linhas ditas "expresso". No entanto, os trabalhadores transfronteiriços que desejem tirar partido delas terão de ser pacientes.

As preocupações com o congestionamento do tráfego estão a afligir cada vez mais as dezenas de milhares de trabalhadores belgas, franceses e alemães que atravessam a fronteira todos os dias para chegar ao seu local de trabalho no Luxemburgo, que privilegiam o carro como meio de transporte. Mais de 80% delas, ou seja, quatro em cada cinco pessoas, viajam sozinhas a bordo, praticando o chamado "autosolismo".

O ministro valão da Mobilidade, Philippe Henry (Ecolo), pretende combater este fenómeno, continuando a promover alternativas, dando prioridade aos transportes públicos. Os trabalhadores transfronteiriços belgas também têm um papel a desempenhar nesta transição. A famosa linha ferroviária Bruxelas-Luxemburgo, que avança passo a passo, é um exemplo. Mas, para o ministro, o autocarro também tem um papel a desempenhar nesta mudança de mentalidade.

Rede de ciclovias entre Luxemburgo, França e Bélgica está quase pronta Iniciado em 2017 como parte de um projeto transfronteiriço e europeu, o desenvolvimento de uma rede de ciclovias na fronteira entre o Luxemburgo, França e Bélgica está prestes a ser concluído. Seis estações já estão ligadas.

Três viagens de ida e volta durante a semana

Por esta razão, há alguns dias, anunciou a criação de várias novas linhas ditas 'Express', duas das quais facilitarão a vida dos trabalhadores transfronteiriços belgas. Assim, serão criadas em breve uma linha que liga Bastogne ao Luxemburgo e outra que liga Florenville ao Luxemburgo na rede do TEC belga.

Estas linhas "Express" irão fornecer uma ligação quase direta entre as duas cidades belgas e a capital do Grão-Ducado, com uma maior frequência nas horas de ponta. Além disso, estes autocarros oferecem maior conforto do que os autocarros mais tradicionais, com WiFi e portas USB a bordo.

No entanto, residentes transfronteiriços terã0 de ser pacientes para poderem tirar partido delas. Contactado pelo Wort, o gabinete do Ministério da Mobilidade belga indica que a abertura destas duas linhas está prevista apenas para setembro de 2023, ou seja, daqui a um ano. No entanto, o Ministério informa-nos que estão previstas pelo menos três viagens de ida e volta durante a semana.

Itinerário ainda se encontra em estudo

Quanto ao resto, é difícil obter mais detalhes sobre a rota futura com, por exemplo, os diferentes pontos de paragem previstos, ou mesmo saber aproximadamente a duração estimada da viagem. Também não se sabe se a autoestrada será ou não utilizada e, em particular, a faixa de circulação belga que liga Arlon à fronteira com o Luxemburgo. Tendo em conta os engarrafamentos cada vez mais longos na fronteira, a possibilidade de os autocarros utilizarem esta faixa seria bem-vinda. "A utilização ou não da autoestrada na rota ainda está a ser avaliada", indica.

Grande Região. Mais de 250.000 trabalhadores atravessam a fronteira todos os dias A Grande Região contabiliza cerca de 5,3 milhões de trabalhadores, dos quais 75% trabalham no setor terciário, 17% na indústria, 7% na construção e 1% na agricultura.

O ministério acrescenta, além dos trabalhadores transfronteiriços, os estudantes também poderão beneficiar da utilização destas duas linhas. "Especialmente porque, desde setembro, o passe TEC custou apenas 1 euro por mês para os jovens entre os 18-24 anos e os maiores de 65", acrescenta. Para os outros, o preço de um bilhete será de 8 euros, embora haja opções de subscrição.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.