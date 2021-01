Em causa está a necessidade da redução das emissões de dióxido de carbono (CO2).

Autocarros do Luxemburgo são os segundos mais sustentáveis da Europa

Ana Patrícia CARDOSO Em causa está a necessidade da redução das emissões de dióxido de carbono (CO2).

Dois terços dos novos autocarros a circular no Luxemburgo são 100% elétricos, o que significa que o país é o segundo da Europa com mais autocarros sustentáveis, de acordo com a organização da campanha Transport & Environment, citada pela RTL.

Só a Dinamarca ultrapassa o Luxemburgo, que é logo seguido pelos Países Baixos na compra de transportes "amigos do ambiente".

Os Autocarros da Cidade do Luxemburgo (AVL, na sigla em francês) aumentaram em dezembro a sua frota de autocarros elétricos. Em causa estão dez autocarros de 12 metros e 100% elétricos. Com o apoio de autocarros elétricos de empresas subcontratadas, os dez novos veículos adquiridos pela capital servirão para completar a eletrificação integral das linhas 9 e 14, da rede AVL, as primeiras 100% elétricas da cidade.

Segundo os cálculos da autarquia, no total esta eletrificação das duas carreiras permitirá poupar cerca de 440.000 litros de combustível por ano e, consequentemente, reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2).

