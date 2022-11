A alteração, que se deve às obras de requalificação da rede ferroviária, foi anunciada na noite desta terça-feira pelos CFL.

Autocarros de substituição vão ligar Thionville e Luxemburgo em 2024

Os trabalhos de requalificação da rede ferroviária luxemburguesa vão continuar a condicionar os movimentos pendulares dos utilizadores, nomeadamente os transfronteiriços que recorrem à linha 90 (Sillon lorrain) para se deslocarem.

Segundo o Virgule, as obras na ferrovia vão tornar a estação de Bettembourg novamente inacessível, entre meados de julho e setembro de 2024. Assim, para fazer o percurso Thionville-Luxemburgo será preciso apanhar autocarros de substituição de Bettembourg para a capital.

O anúncio foi feito, na noite de terça-feira, por um representante dos Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL) presente na reunião da Corest (organismo que reúne os operadores de rede, SNCF e CFL, representantes do Grand Est, funcionários do TER, utilizadores, associações, etc), cujo objetivo era fazer um balanço do funcionamento da linha TER Metz-Luxemburgo.

Comboio das 17h28 volta a circular

Além do bloqueio de Bettembourg previsto para 2024, foi revelado, neste encontro, que os trabalhos de renovação dos carris e dos balastros, entre Thionville e Zoufftgen, vão prolongar-se além do primeiro trimestre de 2023, pelo menos até maio. Desta forma, os horários dos comboios, que já começaram a sofrer alterações no início de novembro, irão continuar condicionados.

De acordo com o Virgule, o percurso Metz-Luxemburgo está, atualmente, a ser feito com um atraso de sete minutos devido às obras. A partir de 11 de dezembro, este será apenas de três minutos. A partir de janeiro, os utilizadores do troço Nancy-Metz serão particularmente afetados, já que haverá trabalhos semelhantes entre Novéant e Metz.

Além disso, a estação Hettange-Grande, que deveria ter sido concluída esta quarta-feira, só vai estar pronta em março.

Nem tudo são más notícias. A partir de 11 de dezembro, voltará a circular o comboio das 17h28 entre o Luxemburgo e Thionville, que tinha sido retirado do calendário em 2022, lembra o Virgule. Ainda estão a decorrer discussões entre a CFL e a SNCF para mantê-lo a circular em 2024.

