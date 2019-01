Os autocarros da cidade do Luxemburgo (rede AVL) também serão gratuitos a partir do dia 1 de março de 2020.

Autocarros da cidade do Luxemburgo também vão ser gratuitos

Os autocarros da cidade do Luxemburgo (rede AVL) também serão gratuitos a partir do dia 1 de março de 2020.

No dia em que o Governo revelou mais detalhes sobre o fim dos transportes pagos, a autarquia da capital fez saber que também vai aderir à medida.

Note-se que, segundo os dados revelados ontem pelo ministro da Mobilidade, a anunciada gratuitidade dos transportes vai abranger todos os meios de transporte financiados pelo Estado, o que levantou dúvidas quanto às redes municipais.

Contactada por vários meios de comunicação nacionais, fonte da autarquia da cidade do Luxemburgo assegurou, no entanto, que também os autocarros da capital serão gratuitos a partir do dia 1 de março do próximo ano.

Em declarações à edição francesa do jornal Luxemburger Wort, Patrick Goldschmit, vereador dos transportes e circulação, confirmou a medida, mas lamentou que a comuna da capital não tenha sido contactada pelo ministério no âmbito desta questão.



Diana Alves