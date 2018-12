O Contacto falou com Patrícia, uma mãe que se viu obrigada a inscrever o filho Miguel numa escola fora do país.

Luxemburgo 3 min.

Autocarros continuam a ir cheios de alunos para a Bélgica

A complexidade do sistema de ensino associado a sucessivas mudanças de professores e docentes que estavam sistematicamente ausentes durante o ano letivo levaram Patrícia (nome fictício) a perceber que o seu filho Miguel (nome fictício) estava a ficar para trás e não estava a evoluir de forma normal durante os primeiros anos de escola. A solução acabou por ser o ensino belga e Miguel passou a fazer parte dos cerca de três mil alunos que optam por frequentar um estabelecimento de ensino fora do país. Patrícia contou ao Contacto a angústia, frustração e incerteza pelas quais teve de passar durante os primeiros anos de escola do seu primeiro filho.



Este é apenas um dos resultados da complexidade do sistema de ensino do Grão-Ducado que acaba por enviar muitos alunos para o ensino técnico ou para escolas fora do país. A Comissão Europeia publicou um estudo sobre a matéria na semana passada, em que adverte que o sistema de ensino é desigual, a taxa de chumbos é elevada bem como a taxa de abandono escolar.

A assistente parental percebeu que o seu filho Miguel “andava a navegar” no terceiro ano. Os primeiros anos de escolaridade foram particularmente difíceis, entre mudanças de professores e profissionais de ensino ausentes durante o ano letivo. “No terceiro ano, a professora alertou-me que o meu filho não sabia escrever frases. E a mesma situação passava-se com outros meninos”, conta. “Senti-me muito perdida, ainda por cima era o primeiro filho”, afirma Patrícia. Com muito trabalho da professora e da família, Miguel recuperou e conseguiu ter boas notas nos 3° e 4° anos.

Porém, as coisas voltaram a mudar nos 5° e 6° anos. E na hora de ingressar no sétimo ano, “não o queriam chumbar, queriam encaminhá-lo para o ensino modular [o atual ensino preparatório]”, explica Patrícia. “Por que motivo ’cortam as pernas’ às crianças tão cedo?”. Esta foi a questão que Patrícia mais colocou durante a conversa com o Contacto. “Preferia que ele repetisse o ano, mas não o quiseram chumbar”, disse. “Foi uma altura muito frustrante, sentimo-nos impotentes face àquela situação”. “Até que começámos a perceber que havia outros meninos a quem estava a acontecer a mesma coisa e que iam estudar para a Bélgica”, explica. “Fui ter com as mães desses meninos e era a mesma coisa, passava-se o mesmo”. Patrícia e os outros pais fizeram então uma rede de apoio e de informações sobre as escolas na Bélgica para avaliarem os prós e contras. “Havia um regime de internato, que eu não queria. Mas percebemos que os ’bus’ iam cheios de alunos para a Bélgica”. E decidiram, increvê-lo no liceu na Bélgica, que frequenta ainda hoje, com 15 anos, no equivalente ao ensino clássico no Luxemburgo. “As aulas na Bélgica começam 15 dias antes do que aqui no Luxemburgo e decidimos experimentar.” Ao mesmo tempo, Patrícia increveu Miguel num liceu no Luxemburgo. “Caso corresse mal, tínhamos essa rede de segurança”. “Percebemos que ele passou a gostar das aulas e que queria continuar na Bélgica e assim fizemos”. “Envolveu muito trabalho nosso [dos pais] e dele, foi um esforço muito grande, mas valeu a pena”. “Não é que eu queira que ele seja médico, mas quero que ele tenha escolhas: se quiser ir trabalhar muito bem, ou se quiser ir para a universidade, tudo bem também”.