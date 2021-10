Todos os residentes maiores de 12 anos e trabalhadores transfronteiriços podem deslocar-se a estes locais sem necessidade de marcação prévia.

Autocarro de vacinação em 'tour' pelos centros comerciais

Com a vacinação a acelerar no país, o Governo continua a não dar tréguas à covid-19. Depois de ter introduzido a possibilidade nos médicos de família e ter mantido o centro de vacinação em Limpertsberg de portas abertas, o autocarro de vacinação passa a parar também nos centros comerciais.

E isto já a partir desta sexta-feira. O "Impf-Bus" vai estar no supermercado Cora, em Foetz, entre as 10h e as 16h, e também no City Concorde, em Bertrange, entre as 11h e as 17h.

Já no sábado, 9 de outubro, o autocarro estaciona na rua do Norte, no Shopping Mile, em Marnach, entre as 11h e as 15h. Todos os residentes maiores de 12 anos e trabalhadores transfronteiriços podem deslocar-se a estes locais, bastando apresentar um documento de identificação e o cartão da Segurança Social.

A iniciativa "Impf-bus" tem como objetivo incentivar quem ainda não foi vacinado contra a covid-19 a fazê-lo de forma espontânea, sem necessidade de marcação prévia.

No total, o Grão-Ducado já administrou cerca de 790.000 doses de vacinas contr a covid-10, sendo que quase 370.000 pessoas têm a vacinação completa.

